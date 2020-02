Tras enterarse de que un albañil había abusado sexualmente de su sobrina, una mujer preparó su plan: le llamó con la excusa de una reforma en su casa y cuando llegó le propinó una brutal paliza golpeándole con las patas de una silla.

Ocurrió en Málaga el pasado 27 de enero y el hombre quedó totalmente ensangrentado, al igual que la casa y los rellanos del bloque. Cuando llegó la Policía la mujer confesó los hechos y señaló que lo había hecho después de que su sobrina le confesara que este individuo le había realizado tocamientos sexuales.

Micaela Carrasco, quien fuera hijastra de este hombre, lo reconoció al instante al ver su imagen en los medios. Ella relata en declaraciones a laSexta un verdadero infierno que se prolongó durante siete años, desde los 7 hasta los 14. Lo define como un verdadero depredador sexual, de hecho, tiene varios antecedentes por delitos de esta índole.

"Sufrí abusos continuados con penetración desde la edad de 7 años hasta los 14 y cuando lo vi me impactó muchísimo, nada más ver la foto lo reconocí directamente aunque estuviera pixelada", explica, asegurando que este hombre la tenía "amenazada" para que guardara silencio: "¿Cómo voy a hablar? Si me decía que iba a hacerle lo mismo a mi hermano, a él le ha dado palizas".

Micaela también ha relatado un episodio concreto que no podrá olvidar. Él la esperó al salir del instituto y la llevó hasta su casa de Málaga: "Fue allí con el intento de abusar de mí, me resistí, intentó asfixiarme y matarme. Abusó sexualmente de mí, me violó. Pero esta vez fue más allá porque me amordazó con bridas de manos y piernas y, con pinzas de ropa, empezó a torturarme en mis partes".

Además, la joven asegura que su madre "era conocedora de todos los hechos": "Ella lo sabía desde el primer momento, no es algo nuevo para ella".

"Yo he vivido una pesadilla muy grande y lo que no me parece normal que con todos antecedentes que tiene -cumplió prisión por obtención de pornografía infantil, hay otra víctima familiar suyo directa- cómo es posible que aun así siga estando en libertad, yéndose de rositas y que la justicia no haga nada”, denuncia.

"Yo advertí de que iba a volver a pasar, no entiendo cómo sigue en la calle en libertad con cargos", asegura la joven, que revela que su madre tuvo otra hija con él y le cedió su custodia: "Ha estado viviendo con él en un campo en la nada, solos, yo no sé si a mi hermana le ha pasado o no me lo quiere decir. Nadie ha hecho nada por esa menor que es mi hermana".

Ella asegura que a pesar de que han pasado varios años de aquellos episodios sigue "teniendo miedo" porque la madre del albañil sigue viviendo muy cerca de su casa: "Cualquier día se le puede ir la cabeza y pillarme en la calle. Vivo con miedo diariamente, se de lo que puede ser capaz de hacer, siempre tengo que ir con un ojo. O me viene un día y me apuñala y me mata o lo que sea, están esperando a que mate alguien para meterlo en prisión, creo que no hay que llegara ese extremo".

"Que no lo dejen en la calle, lo acaba de hacer y lo va a seguir haciendo. No puede quedar en libertad porque es un peligro para los pequeños y para cualquier mujer", ha zanjado Micaela.

laSexta ha tenido acceso a la denuncia que presentó Micaela por agresiones sexuales y el juicio se celebrará previsiblemente este mes de septiembre.