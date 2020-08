Tan solo hay que recorrer 100 metros del Passeig del Born, en Barcelona, para encontrar a varios grupos de personas haciendo botellón en plena calle. LaSexta ha hablado con ellos para saber si son conscientes de que esta actividad esta actualmente prohibida. Una joven responde: "Si estuviera prohibido, yo no estaría bebiendo, porque me han vendido unos chicos…". Y se queda tan ancha.

En Barcelona, en solo una semana, se han puesto 190 multas por botellón. Sin embargo, ellos siguen sin tomarlo enserio. "Somos jóvenes y sabemos que no somos pacientes de riesgo. La vida es una sola y hay que vivirla, y para mí este virus es un show", ha explicado otro joven a laSexta. Hay incluso quien se cree que está en su derecho.

"En un momento dado que tenemos de relajarnos para no hacer las cosas a tu forma y a tu manera. Para mí, el virus psicológico", asegura otro hombre. Tratamos de ponerle cordura al asunto explicándole que ha muerto mucha gente por la pandemia, pero él se limita a contestar: "Yo te puedo dar la garantía de que he hecho todo lo incorrecto para que el virus me mate y nunca me ha matado".

Una explicación tan irresponsable como beber con tu bebé al lado, como ha destacado otra mujer: "Llevábamos tres meses encerrados con el niño y teníamos derecho a salir". Lo de beber un poco más de la cuenta junto a menores también se ha visto en la playa de la Barceloneta: "Yo no considero que esto sea como si fuera un botellón esto, porque todos vivimos en la misma casa".

Esta es otra zona repleta de botellones que a muchos indigna: "Al final nos van a confinar a todos". Por eso, si te pillan es casi mejor quedarse callado y dejar de tratar de justificar lo injustificable.