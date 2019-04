'Morder la manzana', la batalla feminista de Leticia Dolera: "Con el patriarcado tan instaurado hay que remover incomodando"

"La revolución será feminista o no será". Así completa Leticia Dolera el título de su primera obra escrita. 'Morder la manzana' viene a dar mayor visibilidad y difusión al movimiento feminista; y así hasta convertirlo incluso en asignatura obligatoria en colegios e institutos.

"Las mujeres feministas no venimos a culpabilizar a los hombres, sino a señalar un sistema que perpetúa y fomenta los estereotipos y la desigualdad", apunta Dolera, reconocido rostro en la lucha pro derechos de la mujer. Su voz es la de la guerra abierta a la sociedad patriarcal.

La actriz de 'Al salir de clase', 'El otro lado de la cama' o '[REC] 3' ha defendido el feminismo en eventos de todo tipo. Los premios Goya o los Feroz han sido algunos de los escenarios de su azote a las actitudes machistas. Atiza al sistema patriarcal sin pelos en la lengua: los abusos de poder, el sexo o las diferencias salariales no suponen ningún tabú para Dolera. Todo lo contrario. Utiliza esos argumentos como arma para dar más fuerza a su lucha contra el machismo.

"Cuando un sistema está tan instaurado hay que remover incomodando un poquito", asegura Leticia. Se refiere a incomodar por la brecha salarial, por tener miedo a volver a casa sola, por las 11.000 denuncias anuales por violencia de género... En definitiva, una larga lista de lacras sociales que siguen haciendo pequeño el papel de la mujer en una sociedad dominada por hombres.

Dolera exige un cambio de mentalidad y una abolición de los clichés machistas profundamente enraizados en la sociedad. Su lucha es persistente y con su libro -'Morder la manzana'- deja claro que no se acomoda y que su papel en la lucha feminista debe seguir tan vivo como siempre: "Me dicen 'por qué te metes si te va tan bien'. No sólo me tiene que ir bien a mí".

La directora de 'Requisitos para ser una persona normal' deja mensajes claros que concretan las líneas maestras de la lucha de las mujeres contra el modelo de sociedad patriarcal:

"Llaman puta a la mujer que disfruta de su sexualidad y puritana a la mujer que decide cuándo disfruta"

"En el acoso sexual la culpa nunca es de la víctima"

"Es muy común en mujeres sentirse culpable, pero la culpa es del que agrede"

"No es no. Y si no hay sí, también es no"