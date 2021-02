Eli Ruiz se visibilizó como niña trans a los seis años. Sin embargo, una década después, todavía no ha podido modificar su sexo registral. "Esta ley me ayudaría mucho a esto", afirma Eli. Y es que la nueva norma sí le otorgaría ese derecho a cualquier persona mayor de 16 años.

En este sentido, la joven subraya que "hay padres que no dejan a sus hijos, hijes e hijas hormonarse y estos tienen que esperar dos años y eso a la larga causa daños psicológicos muy graves".

No será necesario informe médico, ni hormonación durante dos años

Pero con la nueva ley, no será necesario ni informe médico, ni hormonación durante dos años como hasta ahora. Por ello, Carmen García de Merlo, presidenta del Colectivo LGTBI de Madrid (COGAM), defiende que "esta norma lo único que va a hacer es que las personas trans tengan la vida más fácil de lo que la tienen ahora".

Garantiza la despatologización

En una sola palabra, lo que garantiza la ley es la despatologización. Y es que, tal y como denuncia Mar Cambrollé, presidenta de la Federación de Plataforma Trans, están "excluidas del mercado laboral" y tienen "necesidades sanitarias y quirúrgicas, así como problemas para practicar el deporte". "La ley viene a reparar una deuda histórica", manifiesta.

El derecho a la libre autodeterminación de género es, según defienden, el único camino hacia la igualdad. Aurora Antonella Toledo, mujer trans y activista en 'Kifkif' recuerda que "hace poco" vivió una situación de discriminación "con un médico por no tener cambiado el nombre". Este doctor de la sanidad pública se negó a referirse a Antonella como mujer

"Empezó a llamarme como un hombre, llevando aquí 24 años en mi centro de salud de toda la vida. Que vaya a pedir un medicamento y que me lleven detenida...", lamenta.

Se refiere por primera vez a personas extranjeras con residencia en España

El borrador también se refiere por primera vez a las personas extranjeras con residencia legal en España que no hubieran rectificado su sexo registral en su país de origen, aunque exige una acreditación. "Desde 'Kifkif' no estamos de acuerdo con esto, porque si ya lo has hecho una vez, que tengas que volver a acreditarlo...", critica Antonella.

Plantea que las personas no binarias puedan eliminar la casilla del sexo del DNI

Además, la ley plantea que las personas no binarias puedan eliminar la casilla del sexo en el DNI. "Una de mis exigencias como persona no binaria es la creación de una tercera casilla, que se me reconozca como persona no binaria", manifiesta Uge Sangil, presidenta de FELGTB.

Son muchos más los derechos que ampara esta norma, pero básicamente todo confluye en la misma idea: que nadie se vuelva a sentir discriminado o culpable, tal y como le ha pasado a Carmen García de Merlo: "Toda mi vida lo único que he hecho es esconderme, tener un sentimiento de culpa y luchar contra mí misma para no ser lo que era, hasta que no pude más y salí".