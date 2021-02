Persisten los roces entre los socios del Ejecutivo de coalición por el borrador de Ley Trans que prepara el Ministerio de Igualdad. La vicepresidenta primera, la socialista Carmen Calvo, ha expresado este jueves su preocupación por uno de los aspectos clave que contempla la nueva norma: la libre autodeterminación de género, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos.

"Me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles", ha aseverado, en declaraciones a la 'Cadena SER'.

Preguntada por el proyecto legislativo del departamento que dirige Irene Montero, Calvo ha reconocido que "Unidas Podemos y el PSOE tienen en esto posiciones diferentes", aunque ha restado importancia a las discrepancias entre ambos partidos.

Así, aunque ha considerado que "es una buena noticia que una democracia se plantee ampliar y proteger derechos de colectivos que están particularmente discriminados", en este caso, la comunidad trans, ha advertido de que esto debe hacerse "con calidad normativa" y "seguridad jurídica".

"Son leyes que tienen que ser muy escrupulosas porque afectan a elementos nucleares de la vida de todos, no solamente de esos colectivos, sino también de la del resto de los ciudadanos", ha insistido, señalando que debe hacerse de forma que "los nuevos derechos" no "supongan ningún tipo de merma ni colisión de derechos preexistentes".

Preguntada acerca de si difiere también del umbral de edad de 16 años que contempla la ley para que una persona pueda cambiar su sexo legal sin consentimiento paterno, Calvo ha señalado que "el problema no es solamente la edad", si bien los "menores tienen que estar particularmente protegidos". "Lo que me preocupa son los conceptos con los que vamos a trabajar", ha apuntado Calvo, que pide no convertir "una ventana de avance de los derechos" en "una especie de quimera".

Echenique lamenta "argumentos crueles" contra la Ley Trans

Precisamente este jueves, Pablo Echenique se ha referido a la cuestión de la autodeterminación de género, lamentando que "se están trasladando a la opinión pública argumentos que son enormemente crueles y enormemente agresivos contra un colectivo muy vulnerable, como es el colectivo de las personas trans".

El portavoz de Unidas Podemos ha señalado que "sorprende que este debate se esté dando con tanta virulencia" a raíz de la ley que está preparando Igualdad cuando en el año 2019 se alcanzó un acuerdo "incluyendo al PSOE, a Unidas Podemos y hasta al PP, respecto de una ley que sobre la determinación de género decía exactamente lo mismo".

En este sentido, Echenique ha deslizado que este debate tenga que ver "con que Unidas Podemos esté en el Gobierno y en concreto, en el Ministerio de Igualdad".