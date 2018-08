Lanzan la oferta de trabajo más deseada: beber ginebra mientras das la vuelta al mundo

La empresa hostelera Inception Group y la conocida marca de ginebra Bombay Saphire han lanzado la oferta de trabajo más deseada para los viajeros amantes de la ginebra. ¿Alguna vez has soñado con que te pagaran por dar la vuelta al mundo? Si es así, deberías solicitar este puesto de trabajo.

Anuncian la expansión de Mr Fogg's Collection, que abrirá el el 14 de septiembre un bar en Soho, Londres. Para celebrar la apertura, enviarán a dos afortunadas personas alrededor del mundo. El ganador junto con su acompañante darán la vuelta al mundo, desde Bombay hasta Honk Kong, desde París hasta Nueva York, desde Japón hasta San Francisco, recorriendo numerosas ciudades en el camino.

Además, deberán recoger productos botánicos durante el viaje, y tendrán que volver a Londres en 80 días para crear su cóctel 'Around the World' en el nuevo bar de Mr Fogg. Así que, si soñaste con ponerte en la piel de Mr. Fogg en la famosa novela de Julio Verne (la vuelta al mundo en 80 días), no lo dudes ni un segundo: esta podría ser la oportunidad de tu vida.