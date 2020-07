La persona que grabó la brutal agresión machista de un menor a su pareja delante de su hijo pequeño en Eibar es también un menor de edad. En el vídeo se le puede escuchar en dos ocasiones: la primera de ellas advierte a la víctima de que su agresor va a por ella, y después pide tímidamente que paren los golpes.

Dicha actuación ha sido juzgada por muchos y criticada duramente por el alcalde de Eibar, que ha afirmado que "no necesitaba ni que nadie lo grabara o lo difundiera": "Lo que necesitaba era ayuda. Nos hace falta mucha pedagogía para darnos cuenta de qué es lo importante, y no colgarlo en las redes si en el momento concreto en el que hay que hacer algo no somos capaces de hacerlo".

El código penal define el delito de omisión de socorro como en el que incurre quien "pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiera la comisión de un delito".

Por eso, las imágenes podrían llegar a ser una prueba fundamental. Como ha explicado María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, "cuando hay agresiones físicas el propio informe forense ayuda a acreditar las lesiones que se han producido, aunque también los teléfonos móviles ayudan".

Se desconoce por qué se hizo esa grabación, lo único que se sabe hasta ahora es que la persona que graba pertenece al entorno de la víctima y que la Ertzainza la considera una testigo que ha colaborado en todo momento. Aun así, no hay que olvidar que a la violencia machsita hay que plantarle cara, si bien será un juez quien determine si con esta actuación se cometió algún tipo de delito o no.