La Policía Foral de Navarra localizó los dos vídeos de Pozoblanco mientras investigaban la violación de San Fermín, lo han repetido una y otra vez ante las preguntas insistentes de Agustín, el abogado de 'La Manada'.

En seguida vieron que estaban ante un presunto delito de abusos sexuales en el que estaban implicados cuatro de los cinco miembros.

"Al Prenda lo situamos como copiloto y en un momento dado se gira y mete la mano izquierda dentro del escote y toca el pecho. Escudero va al lado, se gira y hace tocamientos por encima del pecho con la palma de la mano. Cabezuelo besa y pasa la lengua por la cara de la víctima y toca el pecho por debajo del mono, por el escote", ha declarado la policía.

Mientras tanto ella, han explicado, no muestra reacción alguna: "Está como inerte, no sabemos si dormida, inconsciente... No hay reacciones, no hay ningún movimiento".

El juez ordenó entonces investigar estos hechos e identificar a la víctima. Cuando dan con ella un policía foral la llama por teléfono y esta fue su reacción: "Me identifico como Policía Foral. Le digo que he encontrado un vídeo donde podría estar ella y le pregunto qué hizo el 1 de mayo. Ella inmediatamente se echa a llorar y me dice 'lo sabía y nadie me creía'".

Esas declaraciones se han expuesto ante los cuatro acusados, que se han puesto a reírse y a cuchichear entre ellos. Una actitud por la que el juez ha parado el interrogatorio y les ha preguntado si les hacía mucha gracia lo que se estaba comentando. Además, les ha ordenado que dejaran de hacer gestos.

Dos vídeos que después comprobaron que se habían compartido en dos grupos: el de 'La Manada' y 'El Peligro', donde había 22 personas. Desde que tuvo conocimiento de los hechos, la joven sufre estrés postraumático. Las consecuencias para su vida, según la psicóloga que hoy ha declarado, han sido devastadoras.