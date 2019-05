La jueza deniega un careo entre el padre de Julen y el dueño de la finca donde murió el niño

El padre de Julen, José Roselló, asegura que David Serrano, propietario de la finca de Totalán, "lleva desde el principio poniendo en duda la actuación de los médicos forenses y criticando a los equipos de rescate. Si me hubieseis avisado del peligro no habríamos subido allí". Eso sí, no se oponía a realizar un careo con Serrano, tal y como solicitaba el abogado defensor del único imputado por la muerte del pequeño.

Por su parte, David Serrano afirmaba que tapó los agujeros con bloques de hormigón y que advirtió del peligro: "Yo creí que alguien podía meter un pie y partírselo, pero no pensé que podría caber un niño ahí".

Las diferencias entre las versiones de Roselló y Serrano no se solucionarán con un careo. La jueza ha determinado que no será necesario ni pertinente, puesto que "hay otras personas que se encontraban en el lugar de los hechos, otras pruebas periciales que arrojan luz sobre lo que ocurre".

No requiere un careo. La figura está prevista para cuando dos versiones no coinciden y no hay ninguna otra vía .pero hay otras fuentes policiales que sí arrojan luz sobre el caso.

La defensa de David Serrano tenía interés en realizar el careo para demostrar si el acusado hizo la advertencia de que había pozos en la finca y su ubicación y del peligro de estos.

Sin embargo, el padre de Julen explica que sí le mencionó que había pozos pero no le contó dónde estaban ubicados y le aseguró que estaban tapados.