La incansable lucha de un joven trans para cambiar su nombre: "No tendré que dar explicaciones nunca más, ya soy Gabriel"

No cabía otra posibilidad cuando laSexta conoció a Gabriel. "Lo voy a conseguir. Voy a tener mi nombre en el carné porque soy Gabriel y seguiré siéndolo", decía en octubre de 2018.

Y ya lo tiene tras ocho intensos meses, su nombre. "Soy Gabriel Delgado Suárez", insiste. El nombre con el que todos se dirigen a él, lo es, por fin dice, para el Estado.

"En mi partida de nacimiento figura Gabriel Delgado y, por consiguiente, en mi DNI, empadronamiento y en todos los sitios puedo ser Gabriel Delgado", explica.

En septiembre una jueza del registro de Calatayud le negaba el cambio de nombre por ser, según el auto, "inequívocamente masculino" y que daba lugar a error. Esto le contestaba Gabriel entonces: "Se corrigen los errores y yo no soy un error".

A esta jueza, tras su lucha, también se dirige ahora: "Le doy las gracias porque en estos ocho meses he luchado todos los días y he aprendido que voy a conseguir lo que me proponga, porque el final nadie te puede negar ser quien eres".

"Esté carné fue el símbolo de que lo habíamos hecho, mi alegría es su alegría", cuenta la madre de Gabriel.

Es mucho más que un DNI. "Ya se ha acabado, no voy a tener que dar explicaciones, ni voy a avergonzarme por sacar el DNI. Aquí estoy, este soy yo", insiste Gabriel.