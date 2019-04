La gestión del turismo, a debate entre los políticos madrileños durante las fiestas de La Paloma

Cristina Cifuentes ha aprovechado una de las fiestas mas populares de Madrid para rebajar el tono en torno a algunas discrepancias políticas. "La comparación no me parece muy afortunada pero tampoco me parece bien que se quiera adoctrinar a los niños con libros", ha dicho la presidenta. El Partido Popular de la Comunidad había comparado a la alcaldesa con Stalin por proponer esta iniciativa.

Una crítica que Carmena ha preferido tomarse a broma: "Ha sido una broma. Además, es una iniciativa que he copiado al alcalde de Nueva York", ha declarado la alcaldesa.

Aunque la mayor preocupación de los políticos madrileños es el turismo. "No nos parece bien el acoso a los turistas, creemos en el turismo y en el turismo de calidad", explicaba la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís.

El Partido Socialista madrileño centra la problemática en los pisos turísticos. "Que se pongan las pilas para organizar lo que afectan a los pisos turísticos", ha pedido Purificación Causapié, portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Madrid.

Desde el Ayuntamiento defienden que ya se están poniendo medidas en marcha. Así Carmena explicaba que han "tomado medidas, como la descentralización de destinos turísticos".

La presidenta de la Comunidad, ha aprovechado para condenar una vez más los actos vandálicos, y pedir, coincidiendo con esta festividad madrileña, más tolerancia a la Virgen de la Paloma