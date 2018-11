La Fiscalía pide condenar por violación a los defendidos por el abogado de 'La Manada' en Lleida: "Ella lloraba y les decía que no"

La víctima no se resistió físicamente pero no paró de llorar, dijo que no y pidió que pararan. Por eso desde la Fiscalía de Lleida, con la que ha hablado laSexta, recurren la sentencia y quieren probar que sí hubo intimidación: "Los dos acusados provocaron a propósito una situación intimidatoria para dejar noqueada a su víctima".

Pero el tribunal no considera que esto sea intimidación o violencia. Es el matiz por el que esos dos hombres fueron condenados por abuso y no por agresión sexual, y así lo plasma la sentencia: "Ella lloraba y les decía que no, aunque no supo enfrentarse a tal situación y no fue capaz de expresar su negativa de forma física".

"Si la denunciante dice que no ha habido intimidación, solo puede juzgarse como abuso", señala Agustín Martínez, abogado de los condenados y también abogado de 'La Manada'.

El tribunal sí da veracidad a la versión de la víctima: tras ser violada por los jóvenes en un callejón acabó vomitando tras verse obligada a realizar una felación, una clara actitud intimidatoria según la Fiscalía: "Que se estudie si pudo haber uso de fuerza o violencia cuando la joven tuvo que arrodillarse delante de uno de los condenados".

Si no consigue que se considere agresión, la Fiscalía pide que se endurezca la pena por abusos: que no sean condenados a cuatro años y medio, sino a siete años de prisión.