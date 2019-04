La familia del matrimonio asesinado en Guadalajara niega que sea un ajuste de cuentas: "Somos buena gente"

No tenían ningún vínculo con el narcotráfico. Así de rotundos se han mostrado los familiares de Marcos y Janaína tras ser preguntados por las posibles causas del cuádruple crimen. "Cuando alguien dice en Brasil que es por un ajuste de cuentas es por tráfico de drogas y no son eso. Marcos no era eso, tengo plena convicción", destaca la tía de Janaína, Wilta Diniz

Descartan por completo que el brutal asesinato se deba a un ajuste de cuentas y el padre de ella va más allá, cree que conocían a sus verdugos. "Las personas que hicieron eso, era conocidos porque no existe rastro de violencia para ehtrar en la casa", explica Wilton Diniz.

Destrozado tras conocer la noticia, el padre de Janaína cuenta la última vez que hablaron no notó nada raro. Dice, que estuvieron al teléfono 40 minutos. "La última vez que hablamos fue el Día del Padre en Brasil, el 12 de agosto. Mi hija era muy feliz", recuerda.

Asegura que estaba muy contenta porque se acababan de instalar en la nueva casa de Pioz, en Guadalajara. La misma en la que la Guardia Civil encontró los cuerpos sin vida de toda la familia en bolsas de basura. Marcos y Janaína habían sido descuartizados y sus dos hijos, de uno y cuatro años, degollados. "Mi familia no es fumadora ni traficante, somos gente de bien", recalca. Desde Brasil sólo esperan que se haga justicia y se limpie el honor de la familia.