La Comunidad Musulmana condena el terrorismo con una manifestación silenciosa en Las Ramblas

Aproximandamente unas 50 personas anónimas se han trasladado hasta el lugar de la tragedia con pequeñas parcantas improvisadas que rezaban mensajes en condena por el terrorismo como "el islam es paz" o "no en nuestro nombre".

En esta manifestación silenciosa han querido recordar que ellos no son los terroristas: "Que no lo hagan en nuestro nombre los asesinos". Manifiestan que ellos son musulmanes, no terroristas y quieren recordar al mundo que ellos no están con los asesinos y que reivindican la paz.

Así respira Las Ramblas que sigue en pie. Casi ha recuperado la normalidad total, ha abierto el mercado de la boqueria y la actividad es frenética. Entre ellos, está el pequeño grupo de musulmanes diciendo el islam es paz.

Cabe recordar que las principales víctimas de los yihadistas en el mundo son hombres, mujeres y niños musulmanes.