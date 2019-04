Kitesurfistas contra bañistas: duelo en la playa

A un hombre se le cae la cometa en plena playa y está muy cerca de un bañista. Le podría haber caído en la cabeza o se podría haber enganchado con los hilos, como le pasó a una vecina de Tenerife que voló literalmente por los aires. Es precisamente en Tenerife, la playa del Médano donde no está ordenada para la convivencia de bañistas y kitesurfistas.

Cuentan que hay accidentes prácticamente a diario. "Accidentes graves yo podría decir que uno semanal", ha señalado Sofía, de la escuela de Tenerife Kitesurf.

Inexpertos a los que se les cae la cometa, hilos cortantes que se enganchan, golpes de aire que igual que suben bajan y caen, sin control, en el agua o la arena. Por ello, escuelas y federaciones de vela piden que se ordenen las playas para poder fomentar un turismo deportivo y sobre todo, controlar a los que van por libre.

"Hace falta un balizamiento para limitar y que la gente lo vea muy claro", ha señalado Sofía. En una playa de O Grove, tampoco hay balizas."Hay gente que se rebota y dice pues no, yo me baño aquí y punto y que no se me caiga en la cabeza", ha afirmado Justo José Fernández, monitor de la escuela Windsurf Galicia.

Situaciones como estas hacen que los kitesurfistas no sean del gusto de muchos y que la convivencia no fluya. "Pues mal, fatal, ni respetan el canal ni nada de nada de nada. Y es un peligro", se quejaba un bañista.

Hay quien al ver las cometas no se atreve ni a entrar en el agua. "A mí me da un poco de miedo", ha confesado una bañista. En una playa balizada, en Oliva, Valencia, han puesto en marcha una campaña de información para que todos sepan cómo se divide la playa. "Una zona está limitada solo para la zona para gente que hace kitesurf, en teoría no tendría que haber bañistas", ha señalado un kitesurfista.

Sí, pero no, porque aunque haya zona balizada, el bañista siempre tiene la razón. "Para todo kitesurfista que esté dentro de su zona, lo primero es respetar al bañista", ha señalado Toni Alemany, policía municipal de Oliva. Un vigilante de la playa patrulla desde las 14:00 a las 19:00, pero cuando acaba su turno no siempre se respetan las normas.

En una playa de Málaga los enfrentamientos no cesan. "No puedes estar aquí bañándote y tomando el sol porque más de un Kite se ha caído encima de la gente", ha señalado Anastasia González, presidenta de la Asociación Nudista de Málaga . Los nudistas se quejan de que les han quitado la zona que ocupaban desde hace más de 20 años.