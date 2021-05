El 25 de octubre de 2011, Francisco Javier García -conocido como 'El Cuco'- y su madre juraron, en calidad de testigos, no saber ni tener nada que ver con el asesinato de Marta del Castillo. Entonces ya se habían cumplidos dos años de su desaparición. "¿No es cierto que usted cogió el coche de su madre en compañía de Samuel y se dirigieron al domicilio de León XIII?", le preguntaron en el juicio. 'El Cuco' negó haber estado en ese piso de Sevilla donde se produjo el crimen.

"¿Tampoco es cierto que usted se quedó en el interior del coche de su madre mientras Samuel entraba en el domicilio?", le plantearon nuevamente, a lo que volvió a contestar de forma negativa. Además, manifestó que a las 23:30 horas de esa noche en la que tuvieron lugar los hechos ya estaba en casa. Su madre le encubrió. "¿Le advirtió su marido de que había visto a su hijo cuando fue a tirar la basura?", le preguntaron a ella ese mismo 25 de octubre.

Ella contestó: "Ya, una vez que lo detuvieron, sí". Finalmente, 'El Cuco' fue condenado a tres años de internamiento por encubrimiento. Salieron a la luz los audios de un infiltrado demostrando que Francisco Javier García y su madre mintieron. "Lo que no cuadra es el horario en que yo he visto al niño. Que nos hemos ido más tarde de las horas que dijimos", se escucha decir a Ángel, padre del chico, así como la respuesta de Rosalía, la madre: "Pero eso no lo tienes ni que mentar [...] Cállate y mantente... Y yo no me acuerdo, no me acuerdo".

En ese mismo filtrado, la madre de 'El Cuco' insiste: "Es una mentira, como dice mi madre, una mentira piadosa". Ahora, un juzgado de Sevilla ha procesado a madre e hijo porque engañaron a la audiencia. "Le puede suponer esa condena por falso testimonio que no va más allá de una multa. 'El Cuco' no va a poder ser juzgado otra vez por encubrimiento", ha explicado Manu Marlasca, periodista y jefe de Investigación de laSexta.

La familia de marta del castillo ha aplaudido la noticia. Estaban seguros de que no dijeron la verdad, pero siguen centrados en que la búsqueda del cuerpo de Marta dé fruto y sus restos sean, por fin, localizados. A petición de la familia, también se clonará el móvil de Miguel Carcaño, el único condenado y en prisión por el asesinato de la joven, cuyo rastro sigue en paradero desconocido desde el 24 de enero de 2009.