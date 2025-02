Una jueza anula el contrato de confidencialidad que el youtuber Dalas Review hacía firmar a sus parejas

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Barcelona declara la nulidad de la cláusula de confidencialidad que el youtuber Daniel Santomé, conocido como Dalas Review, hacía firmar a sus parejas para evitar que hablaran en público de la relación que mantenían.

De esta forma, en la sentencia a la que ha tenido acceso laSexta, la magistrada rechaza la reclamación de 40.000 euros que el 'streamer' interpuso contra su expareja por hacer públicos detalles de su vida personal y anula el contrato al entender que la "única finalidad" que tenía era evitar filtraciones y que actuó "coartando la libertad de expresión" de la joven. Además, en el escrito recoge que queda probado que Dalas Review hacía firmar este tipo de documentos a todas sus parejas.

Por su parte, el 'youtuber' ha decidido recurrir la sentencia, por lo que el caso ha pasado a manos de la Audiencia Provincial.

Todo comenzó después de que Dalas Review presentase una reclamación de 40.000 euros contra su expareja, Anne Reburn, por un contrato de confidencialidad que, según él, habían firmado hace años y prohibía a la joven hablar de su relación, algo que alegó que ella había hecho en varias ocasiones en vídeo.

Sin embargo, en la sentencia cuestionan la versión del 'streamer', destacando que su expareja no dominaba el uso del español, lo que crea dudas sobre que pudiese entender el alcance de lo que estaba firmando. Además, la magistrada destaca que "no se firmó en una unidad de acto", señalando que "no tiene causa cierta", motivos suficientes no solo para rechazar la reclamación de Dalas, sino para anular el contrato.

"Dicho acuerdo no protege a las parejas", destaca la juez, explicando que lo que hace es "coartar y limitar la posibilidad de sus parejas a expresar cualquier sentimiento, positivo o negativo, que esté relacionado con él".

Tras examinar los hechos, la jueza determina que la joven "prestó su consentimiento inducida a error".

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Dalas Review, que cuenta con más de 11 millones de seguidores en su canal, se ve envuelto en casos judiciales. Hace pocas semanas, el Tribunal Supremo se pronunciaba para confirmar su condena a indemnizar al padre de unas de sus exparejas por insultarle a través de las redes, señalando que debía difundir varias veces su condena en su canal de YouTube.