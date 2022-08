Los padres de una niña de 6 años con una dolencia incurable han solicitado a la Corte Suprema de Londres que no se le retire el tratamiento. Los especialistas del Birmingham Women and Children's Hospital determinaron que la menor sufre una rara afección neurológica que precisaba de que estuviese conectada a la respiración asistida. Además, los abogados del centro consideran que el tratamiento no está siendo lo mejor para la joven ya no era lo mejor para ella.

El caso está siendo tratado por el juez Hayden, que el pasado mes de julio dictaminó la desconexión a Archie Battersbee, el joven de 12 años que fue desconectado de su asistente vital. Los padres de la menor piden que la ventilación de su hija se mantenga en su casa.

La niña nació en Líbano después de que sus padres la abandonaran en Siria como refugiados. La dolencia apareció hace cuatro años, después de que la familia llegase a Inglaterra. La representante del hospital, Nageena Khalique, comenta en BBC News que la niña ya no puede caminar, sentarse o estar de pie, lo que lo convierte en "una situación muy cruel" para la que "no existe cura".

La familia de la niña asume que no se recuperará, pero quiere que mantener el tratamiento en el domicilio con revisiones periódicas en el hospital. Será a lo largo de este miércoles cuando se conozca el final del caso.