El juez ha autorizado el acceso de un perito a los teléfonos móviles de Miguel Carcaño y de Marta del Castillo para tratar de encontrar el cuerpo de la joven.

A pesar de ello, ha denegado investigar los teléfonos del resto de implicados, entre ellos el hermano de Miguel Carcaño, por falta de pruebas contra él.

El auto, al que ha tenido acceso el Diario de Sevilla, señala que "cabe, para él (Miguel Carcaño) y sólo para él, así como para los terminales de la propia víctima acordar lo interesado".

El juez explica que no puede extenderse "el análisis de la información a número distintos a éstos limitándose la pericia al análisis de datos telefónicos crudos referentes a los terminales telefónicos de los que aparece como titular o usuario Miguel Carcaño, del que era titular o usuaria Marta del Castillo, quedando excluidos de la pericia el resto de terminales telefónicos, por referirse a personas para los que no existe una causa que justifique dicho estudio, no constando que consientan al mismo".

La familia de Marta del Castillo estudia recurrir esta decisión para que se pueda investigar también los teléfonos de los demás implicados.