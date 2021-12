El juez Manuel Piñar, cuestionado durante las últimas semanas por denegar la puesta en libertad de Juana Rivas tras el indulto parcial del Gobierno, ha emitido un comunicado en respuesta a la polémica con el objetivo de que sus decisiones judiciales sean tratadas "con el rigor que merecen".

"Vaya de entrada, a modo de exordio, que no es mi voluntad censurar a nadie, ni siquiera combatir la libertad de criterio; pero sí quiero hacerles llegar una serie de datos, para que, en lo sucesivo, cualquier cuestión relacionada con lo que me voy a referir, sea tratada con el rigor que merece, acorde con su gravedad", arranca el magistrado en una carta remitida al diario granadino 'Ideal'.

En el escrito, ha insistido en que "la determinación de cuando existen o no indicios de hecho delictivo está atribuida a los Jueces y Tribunales que juzgan por la Constitución; y a nadie más, ni Fuerzas del Orden, Ongs ni catedráticos".

Asimismo, destaca que "en el caso de lesiones, deben venir sustentados en criterios periciales del forense que es la única persona con potestad para examinar físicamente a una víctima y de hecho la única que lo suele hacer". Se refiere así a los indicios de abusos sexuales que apreció por parte de Juana Rivas a sus hijos y que fueron descartados por la Guardia Civil.

El juez alude a una expresión de un menor recogida en un informe a petición del Ministerio de Justicia: "Se cita literalmente la expresión recogida a un menor por el médico que le hacía una revisión. Según acoge el informe el menor dijo: 'alguien me ha hecho daño en el…' y omito aquí esta última palabra, añadiendo la localización expresa del pasaje en la causa. Es la única referencia directa a lo manifestado por el menor, ya que no consta que fuera explorado, y por ello se consideró especialmente importante", asevera.

Además, insiste, "hay más datos que van en la misma dirección que otras instancias ya han valorado lo mismo, como bien se sabe, pero me voy a centrar solo en este solo para no hacer muy tediosa mi apreciación".

"Antes que yo, valoró otra compañera y valoró la misma Audiencia que ahora va a resolver el recurso. Para mí esa manifestación del niño, tiene credibilidad. Quienes rebatan esto, no me rebate a mi, ni atacando mi credibilidad, pues en realidad a quién quieren callar es al menor y están rebatiendo y restando credibilidad a un niño que ene abril de 2017 dijo alguien me ha hecho daño en el… y la del forense que dijo no es descartable que eso sea resultado de…", reitera.

En este sentido, destaca que "las palabras significan lo que significan", y alude a un "nuevo sistema de comunicación": "No vayamos ahora a que con ese nuevo sistema de comunicación que su entorno predica de todas, todes, niñes… y demás sandeces, también queramos cambiar el sentido de todo el lenguaje y su significado. La expresión alguien me ha hecho daño en el… ¿es una valoración personal o tiene un significado?".

"Alguien me ha hecho daño en el… significa lo que significa. Era un hecho que obraba en la causa desde principio, y se mantuvo silenciado por respeto a la intimidad del menor. Solo se usó en el momento en que se vio que la integridad de este podía estar en peligro por la vuelta al lugar donde pudiera estar el presunto autor. No ha sido por tanto este Juzgado el que lo ha dado a conocer públicamente", ha relatado en el informe, en el que concluye que "si el menor vuelve al entorno de la madre, puede, con mucha probabilidad, entrar en contacto con el presunto abusador, porque como es sabido por los que han investigado y Juzgado estos casos, lo digo por una experiencia de 36 años, los abusos a niños tan pequeños tienen lugar por personas allegadas al círculo familiar, y, ojo no digo familiares, pueden ser familiares, amigos, vecinos o gente que tenga esa facilidad de acceso al menor".

Y apela directamente al lector. "Creo que cualquier persona sensata respondería igual a la siguiente cuestión: ¿dejaría usted que su hijo volviera con el progenitor que se halla en el mismo lugar y ambiente dónde, según niño. alguien le hizo daño en el.. y donde puede estar el señor X que es alguien que le hizo daño en el..? ¿Lo ve usted de sentido común? ¿Hay peligro de que ese menor pueda entrar en contacto con el señor X? Yo no he visto la forma de evitarlo cuando se desconoce la identidad del presunto autor", induce en el escrito remitido a la revista granadina 'Ideal'.

Así, afirma sentirse "satisfecho" con la decisión judicial y "halagado": "Hoy por hoy soy una persona tremendamente satisfecha y me siento infinitamente halagado de que determinadas personas me estén sometiendo a escarnio público aún a costa de manipular publicaciones y hacer fotomontajes con mis datos. Me preocuparía seriamente y estaría muy afectado anímicamente sí, en estas circunstancias, hubiera sido objeto de sus alabanzas o sus prebendas o medallas, que nunca aceptaría, porque las condecoraciones y hasta los nombramientos para altos cargos, valen lo que vale el que los concede", finaliza.