Jóvenes españoles de 49 ciudades de todo el país se suman este viernes al movimiento 'Fridays for future', que ha convocado una huelga internacional contra el cambio climático que será secundada por más de 1.600 ciudades de 105 países de todo el mundo.

El movimiento nace de la activista sueca de 16 años Greta Thunberg, que comenzó a protestar frente al parlamento de Suecia el pasado verano para reclamar medidas políticas urgentes contra el calentamiento global.

Este viernes ya son 52 las convocatorias de concentraciones o manifestaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, Zaragoza, Palma, A Coruña, Valladolid, Albacete, Santa Cruz de Tenerife, Granada o Badajoz.

"En España empezamos hace ocho semanas, cuando nos juntamos cinco amigos y decidimos que teníamos que sentarnos igual que los estaban haciendo jóvenes de Europa y de todo el mundo", explica Lucas Barrero, uno de los jóvenes que prendió la mecha de este movimiento ecologista en España desde la ciudad de Girona.

Este joven remarca que 'Fridays for future' es un movimiento "apartidista" que no está vinculado a ninguna organización. "Eso queremos que lo tengan en cuenta los partidos para que no nos utilicen como arma electoral", apunta Barrero, aunque apela directamente a los dirigentes políticos para aplicar medidas contra el calentamiento global.

Las reivindicaciones de estos jóvenes no admiten demora. "Reclamamos que se tomen medidas urgentes, efectivas y justas para la sociedad contra el cambio climático. Salimos a la calle para reivindicar nuestro futuro. La mayoría de los políticos actuales no estarán vivos dentro de 50 años, pero nosotros sí, y no podemos depender de sus intereses y compromisos", proclama Lucas Barrero.

La huelga estudiantil de este viernes 15 de marzo cuenta con la simpatía y apoyo de las organizaciones ecologistas tradicionales.