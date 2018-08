Un joven muere ahogado tras quedar atrapado en el hoyo que cavó en una playa francesa

Al lugar del suceso se desplazaron numerosos servicios de emergencia que no pudieron hacer nada más que certificar la muerte del joven, según informa el medio de comunicación francés LCI en su pagina web.

"El joven decidió cavar un agujero bastante profundo para poder estar de pie dentro", explicó la Fiscalía local en un comunicado, pero se quedó atrapado cuando subió la marea.

Desgraciadamente, no logró salir pese a la ayuda de un miembro de su familia que estaba presente. El suceso tuvo lugar el pasado domingo, cuando la víctima, de la que aún no se conoce la identidad, dio la voz de alarma al no ser capaz de salir de la arena, convertida en auténticas arenas movedizas.

Al lugar acudieron numerosos bomberos, así como los medios de socorro marítimo, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del joven.

Según 'France Bleu', la víctima, originaria de Grenoble, estaba de vacaciones con sus abuelos. Cuando la marea bajó, tres horas después del trágico suceso, el cuerpo de la víctima pudo ser rescatado. Las autoridades francesas aseguran que no es la primera vez que ocurre algo así en el país galo, y advierten del peligro que esconde esta clase de juegos si se llevan a cabo en zonas próximas a la orilla del mar.