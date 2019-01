Impactante vídeo: un joven cuelga a su perra de un árbol y la mata a palazos porque no le dejaba dormir

En Santiago del Estero, Argentina, un hombre ha colgado a su perra de un árbol y la ha apaleado hasta la muerte en presencia de varios niños pequeños. Uno de ellos ha grabado toda la escena y la ha subido a las redes sociales donde se ha viralizado.

El maltratador y asesino había enviado un audio por Whatsapp a un amigo suyo en el que confesaba el crimen y explicaba el motivo: "Yo la he matado. No me dejaba dormir. Toda la noche alzada la perra esa. Hoy he ido, la he colgado y la he matado".

Pese a que el vídeo ha sido retirado de las redes sociales, la Policía ha conseguido identificar al joven pese a que había escapado de su casa.

Se trata de Pablo Daniel Silva, de 22 años, y ha sido trasladado a la Comisaría de Loreto donde permanece arrestrado hasta que pase a disposición judicial por actos de crueldad hacia los animales.