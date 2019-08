Un joven de Lugo ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que presume de haber estampado un coche de gran cilindrada que acababa de estrenar, según publica el diario 'El Progreso'.

En el vídeo se puede ver al autor de esta acción temeraria en el hospital al que fue trasladado tras el impacto con la cabeza vendada. "Un día me duró, pero me la gocé. Que me quiten lo bailao. El cráneo reventado", presume el joven. En el vídeo deja constancia de que no se arrepiente de haber puesto en peligro su vida y de la persona que lo acompañaba.

El vehículo de gran cilindrada terminó empotrado contra una valla. Sin embargo, a pesar de lo aparatoso del accidente, ni el conductor ni la persona que lo acompañaba sufrieron graves lesiones.

Unas horas antes, el mismo joven había subido otro vídeo en el que presumía del vehículo que estaba estrenado y que solo le duró unas horas antes de estamparlo.