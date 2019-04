Una joven acude al médico porque se sentía "ebria" y descubren que su cerebro se había salido del cráneo

Erin Orlopp, de 15 años, comenzó repentinamente a tambalearse en su casa como si estuviera "borracha", sin poder caminar en línea recta, le dolían las mejillas y la mandíbula y se lo comentó a su familia. En ese momento saltaron todas las alarmas, según ha explicado Mirror.

Sus padres la llevaron al Royal Manchester Childrens Hospital y, tras hacerle las pruebas correspondientes, la sometieron a una cirugía cerebral urgente. Los médicos descubrieron que el cerebro de la joven estaba empujando su canal espinal, algo conocido como malformación de Chiari.

Durante la operación los médicos extirparon parte de su cráneo para ayudar a aliviar sus síntomas. Además le diagnosticaron "inestabilidad craneal", por lo que probablemente la joven necesitará ser intervenida quirúrgicamente en el futuro de nuevo.

La madre de Erin Orlopp ha explicado cómo comenzó todo: "Estaba actuando como si estuviera ebria, se tambaleaba y tenía problemas visuales, por lo que sabíamos que algo estaba mal. Lo siguiente que supe fue que estaba programada para una cirugía cerebral".

El cerebro de la joven se estaba saliendo del cráneo por la parte inferior y estaba colgando presionando la médula espinal y el tronco cerebral. La operación solucionó esta malformación de Chiari, pero Erin todavía sufre de invaginación basilar, una condición que causa presión en el tronco cerebral por lo que parte de sus mareos han regresado.

A pesar de que sufre mareos y pérdida de visión, Erin ha vuelto a la escuela y quiere recuperar su vida. De hecho ha escalado el Snowdon para recaudar fondos para la Apelación iMRI en RMCH, ya que fue sometida a varios exámenes MRI en su tratamiento.

La joven ha explicado por qué ha querido ayudar de esta manera: "Toda ayuda que he recibido en el hospital ha sido increíble. Así que quería hacer el ascenso para todos los niños que no pueden hacerlo. Ver a otros niños en el hospital me hizo querer hacer una recaudación de fondos".