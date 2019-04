ELLA AVISÓ A LA GUARDIA CIVIL SOBRE EL PASADO DE ANA JULIA

Nada más conocerse la desaparición de Gabriel, Jéssica, la hija de la expareja de Ana Julia Quezada, llamó a la Guardia Civil. Había reconocido a la novia del padre de Gabriel en la tele y quería contarles algo a los agentes. "Les dije que no piensen que es por venganza o por rencor, yo sólo quiero deciros como fue ella con mi padre. No es la mujer que sale llorando, esa no es, es muy mala y sabe perfectamente lo que hace y cómo lo hace", explica.