Javier Brocal, desde el avión averiado del papa León XIV: "El rey le ha explicado la situación y le ha invitado a esperar en el pabellón de Estado"

El corresponsal de laSexta, que estaba en el avión papal en el aeropuerto tinerfeño, ha contado en Más Vale Tarde cómo se estaba viviendo este fallo técnico: "Nuestro futuro está en las manos del Vaticano, no volvemos a Roma con el papa".

'Vatican News', el medio oficial del Vaticano, ha informado de que "hay un problema técnico en el avión Iberia Airbus A320 que iba a llevar a León XIV de regreso a Roma desde Tenerife, al final de su viaje apostólico en España. Por su parte, el papa ha bajado del avión con el rey Felipe VI y la salida, inicialmente prevista para las 16:00 horas italianas, ha sido ulteriormente pospuesta". Información que más tarde ha sido confirmada a laSexta.

Javier Brocal, corresponsal de este medio, que estaba en el avión papal en el aeropuerto tinerfeño, ha contado en Más Vale Tarde cómo se estaba viviendo este fallo técnico. Por su parte, el periodista ha sostenido que la aeronave "ha dado un giro de 180 grados" y que tenían que permanecer dentro más de mdia hora. Poco después, han comenzado a bajar del avión.

Así, se ha conocido que Defensa mandará otro avión Falcon a Canarias para recoger al rey después de que este haya prestado el suyo al papa León XIV para que pueda regresar a Roma tras sufrir un fallo técnico el de Iberia que debía llevarlo, según han confirmado a laSexta.

"Nos ha explicado el comandante que estaban viendo si es posible encender los motores y resolver esa incidencia", ha narrado Brocal cuando se ha conocido el retraso, sin embargo, no ha sido posible. "Hasta ahora el papa lo que hemos visto ha sido que ha entrado en el avión, se ha sentado en su sitio y a partir de ya, cuando parecía que íbamos a despegar, hemos sabido todo al mismo tiempo que el papa, que había una incidencia técnica y que por tanto se retrasaba el despegue.

De la misma manera, dice que a los viajeros les ha sorprendido ver al rey en el avión: "El rey le ha explicado la situación y le ha invitado a esperar si quería en el en el pabellón de Estado, aquí en el aeropuerto de Tenerife".

Preguntado sobre si el papa está acostumbrado a vivir este tipo de situaciones, ha contestado que cree que sí. "Esta típica cosa que nos ha pasado a todos, lo que pasa es que cuando va dentro del avión el papa es como mucho más aparatoso".

A su vez, Brocal explica que el papa viajará en el Falcon con una pequeña delegación: "Nuestro futuro está en las manos del Vaticano, no volvemos a Roma con el papa", ha añadido entre risas.

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