¿Te irías a vivir a un pueblo si te dan casa y trabajo?: "Hay que ver la oferta..."

Más Vale Tarde ha salido a la calle para saber si la gente estaría dispuesta a abandonar la ciudad y cambiar su residencia a un pueblo. A cambio, podrían recibir casa gratis y, además, un trabajo.

Varios pueblos de nuestro país, con el objetivo de paliar la despoblación o la falta de servicios, ofrecen casa gratis y trabajo para atraer nuevos vecinos. Pero ¿estaría la gente dispuesta a abandonar la ciudad a cambio de aceptar esta oferta?

Un hombre expone que a él no le interesaría irse a un pueblo, "me quitaría mucho ocio y eso forma parte de la vida". A pesar de ello, indica que, quizá, si tuviera 18 años se lo podría plantear. "Hay que ver la oferta que hacen", responde otro hombre, "depende del trabajo y el salario".

"Me gusta la vida rural, pero no estoy del todo seguro si lo haría", comenta un chico. Otro, en cambio, afirma que él sí que se iría porque le gusta el ambiente de pueblo. "Los pueblos son los pueblos, sí que me iría", señala una chica.

Otra expone que ella conoce lo que es vivir en un pueblo y, por ese motivo, tiene claro que se mudaría. Un chico señala que, en su caso, para mudarse necesitaría, sencillamente, tener "buen internet". "Si falla, yo que trabajo con internet, ya no sería viable", explica.

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