La playa de Ares (A Coruña), en la zona urbana de esta localidad, ha aparecido en la mañana de este martes con centenares de sardinas muertas, sin conocerse por el momento su procedencia.

Desde la Consellería do Mar se tiene abierta una investigación para esclarecer este incidente. Así, estiman que "todo apunta a que el origen de la sardina venga de algún barco", y que por ello se "está investigando", además de no contar con una "estimación de la cantidad de sardina que apareció, ya que es muy probable que alguna ya la había llevado la marea y otra aún pueda aparecer".

Además, indican que se acercaron numerosas personas al arenal para recoger algunos ejemplares, por lo que desde la Xunta se apunta que "el pescado se encontraba en perfectas condiciones, por lo que se descarta la pesca ilegal con dinamita o cualquier enfermedad que lees pudiera haber afectado", incidiendo, por último, que "al llegar a la playa, la competencia para su recogida es de la entidad municipal".

Por otra parte, podría ser debido a un barco que estaría pescando en aguas del interior de la ría, acción que no está permitida, y que con el temporal no habría logrado recoger todas sus capturas. Además, las mismas fuentes han detallado que este episodio no se debió a un problema de contaminación, ya que en el arenal tan solo han aparecido sardinas, y no otras especies.

Así, se sospecha que, al barco en cuestión, en el momento de realizar la maniobra de "levantar" fue cuando perdió a centenares de ejemplares, que ya estaba muerta y por ello habría sido arrastrada a la costa por las corrientes. A la zona se trasladaron agentes de la Policía Local de Ares, que comunicaron al 112 dicho hallazgo