El Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga investiga la muerte de una mujer de 35 años después de dar a luz a su tercera hija. Según detalla 'Diario Sur', la investigación se encuentra en un momento muy temprano y se encuentra pendiente del resultado de la autopsia.

La familia, que también espera los resultados, ha optado por inhumar el cadáver en caso de que fuese necesaria una segunda autopsia. En 'Antena 3', la familia ha denunciado que la mujer no fue diagnosticada ni atendida a tiempo, afirmando que tardaron 24 horas en percatarse de que tenía anemia.

"Mi hija me llamó y me dijo que estaba mejor, que ya no tenía fiebre y que le iban a poner ya una bolsa de sangre", ha afirmado la madre.

El documento de la denuncia afirma que la mujer no tenía patologías previas que pudiesen hacer peligrar su vida, añadiendo que padecía diabetes tipo 1.

"En el hospital no les han dado en ningún momento una explicación sobre lo que le ocurrió", denuncia la abogada Paola Ledesma a 'Diario Sur'. Por su parte, el Hospital Quirón defiende que se han cumplido los protocolos clínicos y asistenciales.