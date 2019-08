La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer que fue encontrada con numerosas heridas de arma blanca por todo el cuerpo en el barrio del Cabanyal en Valencia, según informa el diario 'Levante'.

La mujer, de 76 años, fue trasladada a un hospital tras ser hallada a principios de mes caminando desorientada por la calle. El médico que la atendió detectó que, además de cortes por todo el cuerpo, presentaba signos compatibles con una agresión sexual y mutilaciones en los pechos, según el citado medio.

La mujer, tras 13 días ingresada en el valenciano Hospital La Fe, finalmente falleció el pasado miércoles.

Según 'Levante', la anciana, que podría padecer demencia senil, no supo indicar quién le había producido las lesiones ni su nombre, aunque sí dijo que vivía en la calle y no tenía familia. De hecho, los agentes solo pudieron identificarla tras su fallecimiento, cuando además comprobaron que tenía 76 años y no 88, como inicialmente les dijo.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia abrió una causa por un posible delito de lesiones y agresión sexual cuando fue encontrada y el grupo de Homicidios de la Policía ha abierto una investigación.

Sin embargo, según recoge el diario 'Levante', la Policía apunta a que las lesiones podrían haber sido autoproducidas, y, de acuerdo con la autopsia, no fueron la causa de la muerte. Fuentes policiales contactadas por dicho medio también descartan la violación, aunque la investigación continúa abierta.