Caída accidental al mar: la autopsia preliminar concluye que James Gracey se habría ahogado

El contexto El cuerpo sin vida del estudiante fue hallado este jueves por la tarde en el mar, en la zona de la playa del Somorrostro y del Port Olímpic, a más de cuatro metros de profundidad, tras casi dos días de búsqueda por parte de la policía después de que se perdiera su rastro a la salida de la discoteca Shöko en la Villa Olímpica de Barcelona.

La investigación de los Mossos d'Esquadra ha determinado que James Gracey, un estudiante estadounidense de 20 años, murió accidentalmente al caer al mar. Su cuerpo fue hallado a más de cuatro metros de profundidad cerca de la playa del Somorrostro y del Port Olímpic, tras casi dos días de búsqueda. Las indagaciones, basadas en testimonios y cámaras de seguridad, sugieren que cayó al mar desde el espigón que separa ambas zonas. La policía descarta indicios de criminalidad y el Tribunal de Instancia de Barcelona ha abierto diligencias mientras espera los resultados preliminares de la autopsia. Gracey estaba en Barcelona para sus vacaciones de primavera.

La investigación de los Mossos d'Esquadra ha concluido que el joven estudiante estadounidense de 20 años James Gracey murió de forma accidental al caer al mar y, a la espera de los resultados definitivos de la autopsia, todo apunta a que se habría ahogado.

El cuerpo sin vida del estudiante fue hallado este jueves por la tarde en el mar, en la zona de la playa del Somorrostro y del Port Olímpic, a más de cuatro metros de profundidad, tras casi dos días de búsqueda por parte de la policía después de que se perdiera su rastro a la salida de la discoteca Shöko en la Villa Olímpica de Barcelona, donde pasó la noche del martes 17 de marzo con unos amigos.

Las indagaciones de la Policía de la Generalitat, liderada por la Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos del Eixample, han concluido que el joven murió de manera accidental al caer al mar desde el espigón que separa la playa del Somorrostro del Port Olímpic, según han informado a EFE fuentes policiales este viernes.

Los investigaciones de los Mossos se han centrado en testimonios y en el visionado de las cámaras de seguridad de la zona. Una de ellas habría captado el momento en el que el estudiante cayó al mar, según ha avanzado 'El País'. Además, la primera inspección ocular del cadáver recuperado sobre las 18 horas de este jueves por efectivos de las unidades marítima y subacuática de los Mossos d'Esquadra descartaba indicios de criminalidad en la muerte del estudiante norteamericano.

La plaza 29 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, en funciones de guardia, se ha hecho cargo del caso y ha abierto diligencias por la muerte del estudiante a la espera de analizar el resultado preliminar de la autopsia y el atestado policial.

Gracey había acudido a la discoteca Shöko de Barcelona, en la Vila Olímpica, junto a unos amigos la noche del pasado martes 17 de marzo, pero no regresó a su alojamiento de alquiler situado en la Ronda de Sant Pere, en el distrito del Eixample de Barcelona, por lo que su entorno denunció su desaparición ante los Mossos d'Esquadra.

El joven estadounidense era un estudiante de la Universidad de Alabama y natural de un municipio cercano a Chicago, en el estado de Illinois, que había viajado a Barcelona para pasar sus vacaciones de primavera o 'spring break' para visitar a unos amigos que residen en la capital catalana en un intercambio de estudios. Tras su desaparición, la familia escribió en redes sociales que James era un "hijo y hermano amable, responsable y una persona entregada".

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