14 intoxicados por humo en un incendio en un piso lleno de basura en Madrid

Un total de 14 personas han resultado intoxicadas por humo como consecuencia de un incendio que se ha producido en el madrileño barrio de San Blas, en una vivienda que estaba repleta de basura, lo que está dificultando la extinción.



El suceso ha tenido lugar en el número 14 de la calle Llanes, en el primer piso de un edificio de dos alturas. Hasta el lugar se han desplazado siete dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento, que al llegar se han encontrado con una vivienda repleta de basura, hasta el punto de que para poder desplazarse por ella los bomberos han tenido que reptar por encima de los numerosos enseres acumulados, que en algunas estancias llegaban hasta el techo.



El fuego ya controlado pero no extinguido, se ha originado entre la basura, y a pesar de que no rompía por la fachada ha generado muchos problemas, porque se encuentra sepultado bajo los enseres acumulados (maderas, plásticos o somieres) y ha provocado una gran cantidad de humo, que incluso ha llegado a la calle.



Por ese motivo 14 personas uno de ellos un bombero y el resto vecinos del edificio, han resultado intoxicadas y cuatro de ellas, todas mujeres, han tenido que ser trasladadas por Samur Protección Civil al Hospital Ramón y Cajal. Tres vecinas que vivían en los pisos de arriba y al lado de la vivienda incendiada han tenido que ser rescatadas entre el Samur y los Bomberos.



A pesar de que el fuego está controlado, no se dará por extinguido hasta que se pueda remover y extraer toda la basura.