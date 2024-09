Un profesor del Green Stone British International School de Torrelodeones, en Madrid, se encuentra investigado por presuntas agresiones sexuales a cuatro niñas del colegio mencionado. A pesar de haber sido denunciado por estos hechos, este hombre podrá acercarse a menores después de que la Audiencia de Madrid haya revocado la medida cautelar de orden de alejamiento. Lo hace tras el recurso de la defensa del imputado en el que alegan que el escrito judicial no especificaba a qué menores no podía acercarse ni en qué lugares.

Hasta el pasado mes de febrero, por las puertas del Green Stone entraba y salía con normalidad quien en este momento se ha convertido en un investigado por cometer presuntas agresiones sexuales a menores. El caso estalla cuando dos niñas de cuatro años cuentan a sus padres que su nuevo profe les había "tocado sus partes intimas". Las familias presentan las denuncias y el profesor es arrestado por la Guardia Civil.

La jueza a cargo de la investigación le deja en libertad provisional, pero le prohíbe acercarse a más de 500 metros del centro educativo y decide retirarle el pasaporte como medidas cautelares hasta la celebración del juicio. Meses más tarde se conocen otras dos denuncias contra este mismo profesor. También por cometer presuntas agresiones sexuales a dos niñas de cuatro años.

Con cuatro denuncias por agresiones sexuales y abusos a menores contra él, la jueza amplía las medidas cautelares prohibiendo al imputado no acercarse a ningún niño y niña, sea cual sea el espacio. La instrucción parece llevar un curso habitual, hasta ahora. Momento en el que la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido rescindir estas prohibiciones.

La nueva jueza a cargo de la investigación, alega que la anterior instructora no concretó los lugares a los que no podía acercarse el presunto pederasta y que para proteger a las víctimas era necesario concretarlo. De esta manera y ahora mismo hay un profesor investigado por pederastía que sí puede acercarse a niños de cualquier edad, así como impartir clases en cualquier ámbito. Eso sí, el colegio donde se cometieron los presuntos delitos ya ha anunciado que no contratará de nuevo al investigado.