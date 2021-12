El informe de la Audiencia Provincial de Granada es claro: no hay indicios de abusos sexuales por parte de Juana Rivas a sus hijos. Es la conclusión a la que también llegó la Guardia Civil en su informe sobre el caso. No obstante, el juez Manuel Piñar se basa en estos supuestos indicios para oponerse a la puesta en libertad de Rivas.

No obstante, el magistrado admite en su auto que no hay condena por estos presuntos hechos. La Guardia Civil deja claro que no hubo indicios "que indiquen la existencia de los presuntos abusos sexuales investigados". La Audiencia Provincial de Granada sobreseyó provisionalmente el caso. Por eso, para los abogados de Juana Rivas, se convierte en un argumento "increíble", "abyecto" y "repugnante".

Además, hay otras dos afirmaciones del juez Piñar que la realidad desmiente. La primera de ellas es que el juez sostiene que ella no se arrepiente, pero sí reconoció su "error" en su entrevista en El Objetivo. "Solo estaba protegiendo a mis hijos", aseguraba a Ana Pastor en laSexta.

El juez Piñar asegura que Juana Rivas intentó repetir su conducta en Italia, algo que sus abogados afirman que es mentira: "No existe ni ha existido nunca ningún procedimiento contra Juana en Italia, ni por este ni por ningún delito".

Contra el que sí existe condena firme por violencia de género en Italia en 2009 es contra Francesco Arcuri, padre de los niños, que por cierto está a favor de que Juana Rivas salga de la carcel. Misma postura que tiene la Fiscalía, acogiéndose a los argumentos que recogió el Gobierno en su indulto. La defensa de Rivas va a presentar una querella contra el juez Manuel Piñar por prevaricación judicial y calumnias.