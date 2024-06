Guiomar Alfaro llega con la sonrisa puesta. Y no se la quita aunque se cambie de vestido. Es pura pasión contagiosa, y pura energía. Es la modelo del momento a sus 54 años. "Me considero superjoven. Jamás he estado tan feliz como ahora", dice con una confianza que ilumina la habitación. Mayor sí, y divertida, y natural y radiante. Lo que ha enamorado, entre otros, a esta marca de ropa que por primera vez ha apostado por una modelo de su edad.

"Estábamos buscando actitud, edad y naturalidad en la belleza de los años", ha explicado Ana Cherubina, fundadora y directora creativa de Cherubina. Y Guiomar ha cumplido con creces estas expectativas. Después de un largo periodo sin trabajo tras sus años de juventud como modelo, ha sido fichada por la prestigiosa agencia Models y no puede ocultar su entusiasmo. "Me veo más bella ahora, con mis arrugas", ha afirmado Guiomar, destacando que no tiene planes de parar. "Cuando me jubile iré a Chile, Rumania, dónde haga falta".

El auge de los modelos sénior no se detiene en Guiomar. Alejandro Eschotado, director de la agencia modelos Six Management, ha asegurado que esta tendencia "ha venido para quedarse". Las marcas buscan cada vez más referentes de moda mayores, y ejemplos como Pino Montesdeoca y Ángela Molina lo demuestran. "Lo ven de forma positiva porque dicen 'ese seré yo dentro de unos años", ha comentado Eschotado, señalando la aceptación de los modelos jóvenes hacia sus colegas mayores.

David Cos, de 52 años, es otro ejemplo de esta creciente demanda. "Hicimos un book, lo presentamos en dos agencias y en las dos nos llamaron", ha recordado David, quien está comenzando su carrera en el modelaje. Su experiencia como modelo sénior 'new face' refuerza la idea de que la moda no tiene edad.