El niño se había incorporado recientemente a la escuela primaria de Liancheng, mientas recibía el tratamiento de quimioterapia para recuperarse.

Sin embargo, su profesor, al enterarse de que el menor tenía cáncer, decidió apartarle del resto de sus compañeros y no le permitió realizar tres exámenes, según publican medios locales.

El padre de Xiaozhou denunció en redes sociales este hecho después de que su hijo le contase el motivo por el que según por el que no había sido calificado en tres exámenes, tal y como afirma 'Strait News'. El padre contó que su hijo no le mencionó nada porque no quería que su familia se preocupara.

"¿Te imaginas lo que pasaba por la mente de mi hijo durante 45 minutos? Se ve obligado a sentarse ahí como si fuera tonto. ¡Qué triste debe haber sido!", escribió el padre en redes sociales junto a la imagen del niño apartado de sus compañeros. Rápidamente la imagen se extendió por todo el mundo hasta hacerse viral y ser compartido de forma multitudinaria.

El maestro, que también ocupaba el cargo de subdirector, ha sido suspendido de empleo y sueldo, según un comunicado emitido por el Ministerio de Educación de Fujian Huian.