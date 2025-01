La indignación de los afectados por los retrasos de Renfe: "Empezamos el año y todo sigue igual"

Si 2024 fue un año lleno de incidencias ferroviarias, este 2025 ha comenzado de la misma manera. La imagen del 1 de enero la han protagonizado miles de pasajeros que han tenido que esperar durante horas por un retraso en su trayecto. "Empezamos el año y todo sigue igual", ha asegurado un hombre a laSexta.

De hecho, pese a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura que "España vive el mejor momento ferroviario de su historia", desde mayo de 2024 se han registrado más de 500 incidencias.

Renfe ha sufrido un problema informático que ha afectado y paralizado la circulación de los trenes Talgo Avril. Aunque la compañía ha informado de que ha diseñado un plan operativo especial para reubicar a los viajeros afectados ese miércoles, muchos de ellos han estado durante horas en la estación, otros, en cambio, siguen esperando.

"Yo no puedo quedarme aquí a dormir y a pasar el día, si no me hubiese quedado más tiempo de vacaciones", indica una de las afectadas a laSexta. Demora tras demora, lo que tarden los pasajeros en llegar a su destino es aún un misterio. Su día se ha basado en esperar.

"Mañana tengo que ir a trabajar y como muy tarde tengo que estar a las 9:30 allí. Veremos a ver, no me han dado ni hora ni nada", cuenta uno de los viajeros que, como tantos otros, no sabe cuándo podrá llegar a casa. Tampoco a Elena le daban solución que le llevase hasta Ourense. "Yo mañana trabajo allí, y no me han avisado de nada, ni un correo ni nada", ha indicado.

Pese a esto, Renfe asegura en un comunicado que sí que han avisado a los más de 14.000 afectados. En las estaciones, en cambio, los viajeros dicen que nadie les ha avisado de nada.

A la nuera de Esther, por ejemplo, la solución que le daban a las 17.00 de la tarde era ponerles un autobús de Zamora a Madrid. Pero dos horas después, en cambio, todavía están esperando al autobús para bajar a Madrid. Y otros mientras calientan asientos en una estación un 1 de enero.