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Incendio

Un aparatoso incendio en Parla calcina varios camiones y casetas prefabricadas

El contexto Los Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción del fuego, que se desarrolla junto a la M-408. y que es visible desde zonas del centro de la capital como Atocha.

Incendio en Parla, junto a la M-408, visible desde Atocha: afectados varios camiones y casetas prefabricadasIncendio en Parla, junto a la M-408, visible desde Atocha: afectados varios camiones y casetas prefabricadas112 Comunidad de Madrid
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Un aparatoso incendio en Parla, Madrid, ha puesto en jaque a los Bomberos de la Comunidad este sábado. Según el Servicio de Emergencias, se han calcinado varios camiones, además de casetas prefabricadas, provocando una columna de humo que incluso se

ha podido ver desde zonas del centro de la capital, como Atocha.

El organismo ha pedido a quienes circulen por la zona que sigan las indicaciones de los servicios de emergencias.

No ha habido que lamentar heridos, pero el SUMMA 112 mantiene un dispositivo preventivo.

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