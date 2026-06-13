Un aparatoso incendio en Parla calcina varios camiones y casetas prefabricadas

Incendio en Parla, junto a la M-408, visible desde Atocha: afectados varios camiones y casetas prefabricadas

El contexto Los Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción del fuego, que se desarrolla junto a la M-408. y que es visible desde zonas del centro de la capital como Atocha.

El Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid 112 informa sobre un incendio en Parla, cerca de la M-408, donde los bomberos trabajan en su extinción. El fuego afecta a varios camiones y casetas prefabricadas, y el humo es visible desde Atocha en Madrid. Se solicita a los conductores que sigan las indicaciones de los servicios de emergencias en la zona. Además, el SUMMA 112 ha establecido un dispositivo preventivo. La situación está en desarrollo y se espera más información. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google para no perderte la actualidad.

Un aparatoso incendio en Parla, Madrid, ha puesto en jaque a los Bomberos de la Comunidad este sábado. Según el Servicio de Emergencias, se han calcinado varios camiones, además de casetas prefabricadas, provocando una columna de humo que incluso se

ha podido ver desde zonas del centro de la capital, como Atocha.

El organismo ha pedido a quienes circulen por la zona que sigan las indicaciones de los servicios de emergencias.

No ha habido que lamentar heridos, pero el SUMMA 112 mantiene un dispositivo preventivo.

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