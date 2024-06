Lorena Sánchez Toledano lleva dos años preparando las oposiciones para jueza. "Me presenté en febrero, pero me quedé a una pregunta de pasar el corte para el siguiente examen", expresa la joven, quien destaca que se trata de "una oposición muy dura" que implica dedicación plena, por lo que no puede trabajar.

En este sentido, Sánchez señala que "el coste aproximado entre el pago del preparador y los libros puede ser de 400 euros al mes". Esto hace que algunos de los opositores necesiten una ayuda extra para prepararse, que reciben a través de becas del Ministerio de Justicia. Lorena Sánchez indica al respecto que la beca, que "este año asciende a 8.000 euros, ayuda muchísimo", especialmente a las personas que vienen "de familias no muy adineradas", tal y como subraya la opositora a jueza.

Sin embargo, esta cantidad se queda lejos de cubrir el coste total de los estudios: "Solo con esta cantidad de dinero, una persona no tiene capacidad o recursos suficientes para preparar la oposición durante el tiempo medio de cinco años", defiende Juan Vacas, miembro de 'Jueces y Juezas para la Democracia'.

Lo que sí es cierto es que la ayuda acerca las posibilidades de aprobar de todos los aspirantes, ya que, tal y como expresa Juan Vacas, "quienes tienen menos recursos, lógicamente van a tener unas condiciones más complicadas para poder aprobar el examen". En la misma línea, Lorena Sánchez destaca que "no todo el mundo tiene los medios necesarios para poder pagar mensualmente esta oposición". Por ello, las becas del Ministerio de Justicia son una pequeña ayuda para que opositores como Lorena puedan cumplir su sueño.