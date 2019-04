Iker, un niño con parálisis cerebral, se queda sin ayudas y exige soluciones: "Que no haya ningún niño sin terapia"

Iker llega al Congreso con un objetivo: "Quiero que no haya ningún niño sin terapia". Al cumplir los seis años ha perdido las terapias de atención temprana que recibía, como explica su madre: "Iker me preguntó por qué no iba este años a parapléjicos si aún no andaba o saltaba, y qué le respondes".

Una terapia ocupacional o hidroterapia que vale 1.000 euros y que ahora tienen que pagar de su bolsillo. Su caso no es el único, Mara Beller, de la plataforma Ningún Niño Sin Terapia explica su situación: "Soy mamá de un niño con autismo y a los seis años nos retiran las ayudas públicas".

Hace unos meses, Iker consiguió una oleada de donaciones para investigar la enfermedad rara de su amigo Pepe. Ahora espera que los políticos respalden su reivindicación y la de miles de familias en su misma situación.