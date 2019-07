A partir del 31 de julio, comienzan las cuatro jornadas de huelga que el sindicato CGT ha convocado para reclamar un aumento de plantilla. ¿Los días en los que se corre el riesgo de que un tren esté afectado? 31 de julio, 14 y 30 de agosto y 1 de septiembre.

Durante cuatro días de huelga, Renfe dará unos servicios mínimos. Según ha comunicado el Ministerio de Fomento, 1.152 son los trenes cancelados en las cuatro jornadas de parón. De ellos, 477 son de media distancia; 230 de AVE y larga distancia y 445 de mercancías.

Según la resolución que publica los servicios mínimos ferroviarios, un total de 829 trenes de Alta Velocidad circularán por toda España bajo las restricciones que supone la huelga. En cuanto a los trenes de media distancia solo circulará un 65% de lo previsto, mientras que un 25% de los trenes de mercancías se pondrá en marcha durante dichos días. A continuación, el documento que contiene todos los trenes de Alta Velocidad que circularán durante la huelga de verano convocada.

En caso de que un tren previsto para tales jornadas no aparezca en la lista anterior, es aconsejable acudir a la página web de Renfe e introducir el origen y destino del viaje. Si el tren no circula, aparecerá un símbolo de alerta en rojo con las siguientes palabras: "Con motivo de la huelga convocada este tren no circula".

En cuanto a los servicios mínimos de los trenes de Cercanías, éstos varían en función de la ciudad a la que se refiere, al igual que la hora a la que sale el tren, es decir, se diferencia entre horas punta y horas valle.

Las horas puntas quedan comprendidas entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la mañana; las 13:30 y las 15:30 y, por último, entre las 18:30 hasta las 20:30. El resto de horas que queden fuera de estos tramos son las 'horas valle', y a ellas les corresponden unos servicios mínimos diferentes.

Como cada verano, las huelgas no cesan. Renfe sigue a Iberia con la huelga declarada por sus azafatos que está paralizando el aeropuerto de El Prat (Barcelona). Este parón provocó la cancelación de más de cien vuelos, al igual que está sucediendo con la huelga de Vueling. Huelgas ferroviarias y aéreas que afectan a miles de viajeros en cualquiera de sus operaciones: ya sea para volver como para comenzar sus vacaciones.