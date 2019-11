Abby Van Der Spuy, de tres años, estaba disfrutando de la celebración de Halloween en Melbourne (Australia) cuando, de repente, enfermó. Su madre, Tara, notó que la niña "tambaleaba" mientras visitaban casas. "Pensé que se estaba ahogando con un caramelo, pero me mostró un blíster y me di cuenta de no eran caramelos. Empecé a sentir ansiedad y náuseas", contó Tara al 'Herald Sun'.

Fue entonces cuando dos vecinos se acercaron rápidamente a ayudar y llamaron a los servicios de emergencia, quienes dijeor que era "urgente llevarla al hospital". Tras recibir tratamiento, Abby se encuentra ingresada en el Hospital Sunshine en condición estable. Los informes afirman que la niña se tragó el medicamento 'Seroquel', que es un tratamiento para el trastorno bipolar y la depresión, tal y como indica 'The Sun'

Al parecer, la niña encontró el medicamento en una bolsa con cierre de cremallera en su cubo de Halloween, donde se mezcló con otros dulces.

En un comunicado, la policía de Victoria ha informado de que "se está investigando cómo pudo la niña haber ingerido ese medicamento para el que es necesario receta médica". "Sin embargo, en esta etapa de investigación inicial, no se cree que haya ninguna intención maliciosa en torno a este incidente", ha indicado.