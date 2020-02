PISCIS

SALUD: Un catarro te está rondando, notarás picor de garganta y algo de moqueo. Córtalo desde el principio. Tienes fuerza para aguantarlo.

DINERO: Insiste si quieres la oportunidad de ascender, porque por casualidad no te llegarán las cosas. Suerte en una compra o venta.

AMOR: Tu pareja te podría preparar una sorpresa agradable. Pasarás unos días muy felices. Sal más de casa, te vendrá muy bien.

ACUARIO

SALUD: Puede sentarte mal una cena o el banquete de una fiesta. Tu hígado está un poco delicado y el alcohol te hará mucho daño.

DINERO: Llegará un regalo inesperado o una cuantía de un familiar con el que no has tenido mucho trato. Céntrate en el trabajo y en los estudios.

AMOR: Entre la gente que conozcas encontrarás una persona muy interesante. Si hasta ahora no has tenido suerte en el amor, pronto serás feliz.

CAPRICORNIO

SALUD: En estos días te sientes optimista y tu salud es en general, muy buena. Si te resfrías lo cortarás desde el principio.

DINERO: En casa debes hablar con claridad sobre problemas y dudas. A veces quieres engañarte a ti misma. Suerte en ventas y comisiones.

AMOR: Debes cuidar más tu relación actual porque, aunque seas algo negativa y cabezota, sabes que tu pareja te quiere mucho y te valora.

SAGITARIO

SALUD: Por cualquier cosa pierdes los nervios. Si tienes sofocos, consúltalo con el médico. Tu circulación no es buena. Controla tu peso.

DINERO: Problemas en el trabajo, porque las cosas no van como pensabas. Es probable que la culpa sea tuya por falta de iniciativa.

AMOR: Debes distraerte y salir de la monotonía. Con tu pareja has cambiado, ya no te comportas como eras. No confundas amistad con amor.

ESCORPIO

SALUD: Si sientes un dolor seguido en el estómago, consúltalo. Con remedios caseros no lo vas a solucionar. Revisa la graduación de tu vista.

DINERO: Con palabras y promesas te pueden engañar en el trabajo. No te fíes de la palabra y exige que todo esté escrito.

AMOR: Unos falsos amigos intentan crearte problemas. No te creas lo que no veas. Provoca un poco más de morbo en la intimidad.

LIBRA

SALUD: Cuida tu boca y si es necesario, acude a un dentista sin ningún tipo de miedo. Por lo demás, gozas de buena salud.

DINERO: Los cambios bruscos no son buenos, debes tener en cuenta tu experiencia. Medita bien antes de firmar un contrato o comprometerte.

AMOR: En casa te dan consejos que jamás escuchas, pero deberías cambiar. Pronto puedes organizar una fiesta sorpresa.

VIRGO

SALUD: Si te notas mal aliento, puedes tener un problema digestivo que se controla siguiendo las pautas del médico. Toma más vitamina C.

DINERO: Además de la ocupación que tienes en la actualidad, es posible que comiences algo nuevo que te aportará ilusión.

AMOR: Para ti, el amor es algo importante, pero eres muy egoísta y no das a tu pareja todo lo que debes. Organiza un corto viaje para los dos.

LEO

SALUD: Si notas sequedad en la boca o mucha sed, deberías hacerte unos análisis por si tienes algo de azúcar. Tu ánimo es bueno.

DINERO: Intenta llevarte bien con la gente que depende de ti o con quienes te dan apoyo. Las sociedades o los trabajos en equipo irán bien.

AMOR: No tienes muchos temas de conversación con tu pareja y parece que te aburres. Habla claro de vuestra situación.

CÁNCER

SALUD: Tu ánimo y optimismo pueden estar estos días algo bajos. Todo te afecta, pero superarás la crisis si dejas un tiempo de reflexión.

DINERO: No te estanques en lo que estás haciendo e intenta echar una mirada al futuro lejano. La distancia te ayudará en tus análisis.

AMOR: Tiendes a complicarte la vida cuando podrías vivir muy tranquila. Te atraen las aventuras y cuando te ves en un lío te asustas y huyes.

GÉMINIS

SALUD: Si has pensado en acudir al oftalmólogo, pide cita. Todo apunta a que tu energía está de capa caída, así que revisa tu alimentación.

DINERO: Debes ser más humilde con los compañeros. A veces notas que te tienen algo de envidia. Si piensas cambiar de casa, tendrás suerte.

AMOR: Olvida la desconfianza y el egoísmo, cede un poco para que en tu entorno sean felices. En la intimidad, los detalles cobrarán importancia.

TAURO

SALUD: El cuello y la nuca te dolerán, pero no será nada grave. No acudes a graduarte la vista por coquetería. Deberías tomar alguna vitamina.

DINERO: Tu economía mejorará sólo por tu propio esfuerzo, porque nadie te regalará nada. Si estás estudiando, intenta centrarte más.

AMOR: Se pueden contar mentiras de ti y parece que alguien esté interesado en perjudicarte. No te fíes de los amigos de toda la vida.

ARIES

SALUD: No te obsesiones con las arrugas o la estética. Un tratamiento corporal te irá bien. Estornudar, en tu caso, puede ser alergia.

DINERO: No busques cambios y trata de poner todo tu interés en los estudios y el trabajo. No emprendas negocios que no veas claros.

AMOR: Llevas tiempo esperando que suceda algo interesante que llegará esta semana y que te hará muy feliz. Tu familia te apoyará.