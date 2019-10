PISCIS

SALUD:

Estás fuerte y tienes una salud de hierro, así que, aunque te ataque un pequeño catarro, lo superarás sin problemas en un par de días.

DINERO:

Si has pensado cambiar de casa, éste es un buen momento para hacerlo. Además, tu nuevo hogar atraerá a la buena suerte.

AMOR:

No escondas tus sentimientos y habla claramente con la persona que te gusta. Recibirás buenas noticias relacionadas con un ser querido.

ACUARIO

SALUD:

Cuidado con las comidas fuera de casa, porque puedes sufrir una intoxicación. Vigila tu tensión, es posible que te dé una bajada.

DINERO:

Si trabajas por tu cuenta, todo marchará estupendamente. Tendrás más dinero del habitual y podrás hacer regalos a tus seres queridos.

AMOR:

Vive a tope el buen momento que atraviesas y valora el amor y la estabilidad que te ofrece tu pareja. Recibirás un regalo sorpresa.

CAPRICORNIO

SALUD:

Centrarás tu atención en mejorar tu aspecto físico, incluso es posible que se te pase por la cabeza la idea de someterte a una operación.

DINERO:

De momento,no te van a pagar el dinero que te deben, así que no cuentes con él. El número cinco te dará suerte.

AMOR:

Es muy posible que experimentes un flechazo con una persona que te parece muy atractiva. No dejes pasar esta excelente oportunidad.

SAGITARIO

SALUD:

Has bajado la guardia y has cogido unos kilitos de más. No te obsesiones. Empieza por abandonar los malos hábitos alimenticios.

DINERO:

Vas a ahorrar para darte un capricho que deseas desde hace tiempo. La suerte te vendrá de manos de alguien que trabaja contigo.

AMOR:

Si no aguantas una relación que no te ofrece la suficiente estabilidad, no aguantes por aguantar y busca pronto una solución.

ESCORPIO

SALUD:

Te encuentras bien, pero el cansancio y el calor te acabarán pasando factura, así que ha llegado la hora de tomarse un descanso.

DINERO:

El trabajo continúa sin ningún contratiempo, incluso recibirás una propuesta que hará que la situación mejore aún más.

AMOR:

Evita discutir con tu pareja y trata de sacar la parte tierna que hay en ti. No te enfades continuamente por todo.

LIBRA

SALUD:

Te duelen los huesos y tú no buscas tiempo para cuidarte. Quizá ha llegado la hora de dedicarte más atenciones y mimos.

DINERO:

Gastas demasiado en caprichos, y luego protestas porque no llegas a fin de mes. Tendrás que hacer una reparación en casa.

AMOR:

Cuidas y proteges a tu familia y a tus amigos, y eso se traduce en un cariño sincero por su parte que te hace feliz.

VIRGO

SALUD:

No hagas excesos con la comida y el alcohol y duerme todo lo que necesites, ya que el cansancio puede pasarte factura pronto.

DINERO:

No te lances a la hora de llevar a cabo cambios en el trabajo. Lo nuevo no siempre es mejor, así que, antes de nada, valora tu situación.

AMOR:

Tu relación de pareja te aburre, pero no te atreves a dar el paso para romperla. Cuanto más aguantes esta situación, peor para los dos.

LEO

SALUD:

Sientes cansancio y debilidad, incluso es posible que tengas falta de calcio. Cuida tu piel y tu cabello y evita automedicarte.

DINERO:

Vas a pagar todo lo que debes con relativa facilidad, lo que te impulsará a meterte en nuevas deudas. Sé prudente a la hora de gastar.

AMOR:

Buen rollo, armonía y predisposición al entendimiento con tu pareja. No hagas ningún caso a quienes intenten meterse entre vosotros.

CÁNCER

SALUD:

Últimamente estás un poco triste y sensible y todo te conmueve y emociona. Si necesitas llorar y desahogarte, hazlo.

DINERO:

Poner flores rojas en un rincón de tu hogar atraerá a la buena suerte. De momento, es mejor que te olvides de los juegos de azar.

AMOR:

No metas a tus amigos en tus asuntos de pareja o tendrás problemas. Por fin sentirás que la persona que tú deseas te quiere de verdad.

GÉMINIS

SALUD:

No abuses del aire acondicionado, ya que tu zona lumbar se puede resentir. Cuidado con los pequeños accidentes caseros.

DINERO:

Buen momento para superar pruebas y oposiciones o para llevar a cabo un cambio en tu trabajo aprovechando un apoyo o recomendación.

AMOR:

Si no tienes pareja, éste es un excelente momento para encontrar a una persona muy especial que te devolverá la alegría y la pasión.

TAURO

SALUD:

Notarás que se te hinchan los pies y las piernas, quizá sea debido a un problema de retención de líquidos. Consulta a un especialista.

DINERO:

Te dará muchísima alegría encontrar algo que habías perdido hace tiempo. Si apuestas, hazlo con amigos de tu mismo sexo.

AMOR:

Momentos felices en los que sentirás la ternura de la gente que te quiere. Si no tienes pareja, romance a la vista.

ARIES

SALUD:

Consulta con el médico si tienes algún dolor de espalda y, sobre todo, no te apliques terapias por tu cuenta porque podrían perjudicarte.

DINERO:

Si te sientes agobiada en el trabajo, piensa que eres una afortunada y que con los beneficios que obtengas podrás darte muchos caprichos.

AMOR:

Puede que tengas una pareja un poco fría y que te sientas poco querida o deseada, pero podría llegarte repentinamente algo maravilloso.

