PISCIS

SALUD:

Tu estado general es optimista, aunque te vas a resentir de una antigua dolencia por falta de atención. Cuídate más.

DINERO:

Puedes tener una mejora económica sin apenas buscarlo. No gastes a lo loco por aparentar y trata de ahorrar.

AMOR:

No te compliques la vida con líos con gente a la que conozcas en viajes o en circunstancias algo raras.

ACUARIO

SALUD:

Los cambios bruscos de temperatura y, sobre todo, la humedad y la niebla pueden afectar a tus articulaciones o hacer que tengas reuma.

DINERO:

Todos los trabajos relacionados con público se te darán muy bien. Trata de sacar toda tu capacidad creativa y triunfarás.

AMOR:

Los niños te darán alegrías y con ellos te puedes sentir muy feliz. En tu relación sentimental estás distante y hay poca comprensión.

CAPRICORNIO

SALUD:

Estás pensativa y tristona. Cuidado con hacer algún esfuerzo muscular porque te puede dar una contracción o tirón.

DINERO:

Un poco de paciencia en el trabajo y piensa que todo necesita un tiempo. El número 6 puede darte buena suerte en los juegos.

AMOR:

Momentos agradables en reuniones con familia y amigos. No abuses de la fuerza que tienes al opinar y no quieras dominar a todos.

SAGITARIO

SALUD:

El centro de tu espalda te puede doler por una mala postura o por frío. Cuidado con dormir por la noche con esta zona al aire.

DINERO:

Puedes cambiar de repente tu ritmo de trabajo o dejar colgado lo que te ha costado tiempo hacer. Los viajes pueden ser positivos.

AMOR:

Habla con la familia y trata de dialogar con tu pareja sin ser dominante, pues por las buenas todo se soluciona.

ESCORPIO

SALUD:

Las vías urinarias podrían ser motivo de una revisión. Debes consultar cualquier pequeña infección. Retener líquidos es un problema.

DINERO:

Suerte en los trabajos, te sentirás ayudada por tus compañeros. No saques tu fuerte carácter con la gente que confía en ti.

AMOR:

Un pequeño enfado hará que estés un poco tirante con tu pareja. Valora lo vivido hasta el momento y piensa si debes seguir adelante.

LIBRA

SALUD:

No duermes suficiente pero tampoco te propones descasar en el fin de semana. Vives a tope y los nervios los tienes a flor de piel.

DINERO:

Confía en los superiores. Te pueden dar la oportunidad de valorar tu esfuerzo. El color verde fuerte y el número 2 te darán suerte.

AMOR:

Si has comenzado una relación hace poco irá viento en popa. Las historias de mucho tiempo pueden superar una pequeña crisis íntima.

VIRGO

SALUD:

El estómago te dará un aviso. Controla tu digestión si notas ardores en exceso. Debes hacer comidas menos grasientas y copiosas.

DINERO:

Buen momento para iniciar un estudio o prueba nueva. Si eres autónoma, controla un poco los gastos porque puedes despilfarrar.

AMOR:

Estás tranquila y a gusto contigo misma. No quieres líos. Si tienes pareja, todo irá como hasta el momento y te sentirás querida.

LEO

SALUD:

Pequeñas palpitaciones o alteraciones nerviosas te llevan a pasar una serie de pruebas o análisis. Buen momento para adelgazar.

DINERO:

El trabajo te lo tomas muy a pecho y pones todo tu ímpetu. No discutas por dinero con nadie y no pidas aumentos, no es el momento.

AMOR:

No desconfíes de tu pareja y trata de tener más detalles personales. Intenta demostrar tu capacidad de amar.

CÁNCER

SALUD:

No eres constante a la hora de llevar una dieta o un control y luego te pones de mal humor. Debes tomar alguna vitamina.

DINERO:

El dinero va viniendo poco a poco y no te falta para ir pagando tus deudas. El color naranja te puede dar suerte en el azar.

AMOR:

Atraes a gente un poco complicada que te da disgustos. Cuidado con dejar dinero a amigos recientes. Ten cuidado con los celos.

GÉMINIS

SALUD:

Procura llevar siempre el calzado adecuado para evitar hacerte rozaduras, esguinces. Cuida tu estómago y no hagas excesos.

DINERO:

No pienses tanto las cosas y procura tener una actitud más espontánea en el trabajo, eso hará que todo te vaya mucho mejor.

AMOR:

Hay muchas posibilidades de que conozcas a una persona que despertará en ti un nuevo sentimiento. Disfrútalo.

TAURO

SALUD:

Los nervios te dominan más de lo normal y hay momentos en los que te aceleras demasiado. Intenta relajarte y disfrutar más.

DINERO:

Tendrás mucha suerte en los viajes, así que, si vas a algún sitio, no olvides comprar lotería y si es posible, que termine en ocho.

AMOR:

No pienses que tienes mala suerte porque tu vida sentimental sufra algunos altibajos. Los malos momentos pasarán muy pronto.

ARIES

SALUD:

Necesitas dormir y descansar más. Si tienes dolores en la espalda, evita el ejercicio brusco y visita cuanto antes a un especialista.

DINERO:

Un familiar al que tienes mucho cariño te ayudará a superar un pequeño problema, no sientas pudor al pedirle que te eche una mano.

AMOR:

Aclara las cosas con tu pareja y no acumules odios y rencores o echarás a perder una bonita relación.

