PISCIS

SALUD: Consulta con los médicos cualquier problema que te preocupe. No te obsesiones ni tengas aprensión por lo que te cuenten los amigos.

DINERO: Suerte en cambios, renovaciones o proyectos nuevos. No discutas con jefes o superiores, aunque lleves la razón. El 0, te dará suerte.

AMOR: Si no tienes pareja, aprovecha para conocer gente, pero no te ates a nadie. No te quejes tanto de la soltería, en el fondo te encanta.

ACUARIO

SALUD: Riesgo de cortes, heridas o contagios por imprudencias. Evita caminar descalzo por lugares públicos. Mejora la alimentación.

DINERO: No te agobies pensando que las vacaciones se acaban y pronto tendrás que volver al trabajo. Prepara con calma tu nuevo proyecto.

AMOR: Escucha a la gente que te quiere y valora el cariño que te ofrecen en casa. Si tienes pareja, intenta tratarla con más naturalidad y afecto.

CAPRICORNIO

SALUD: Estás en forma pero debes controlarte y hacer algún sacrificio. No hagas locuras con vehículos y trata de beber más agua entre horas.

DINERO: Si has pensado organizar algo por tu cuenta, quizá ha llegado ya el momento. No seas cobarde en dar un paso profesional importante.

AMOR: No creas todo lo que te dicen, y evita que te engañen. Si vives una relación nueva y apasionante, no te precipites.

SAGITARIO

SALUD: Problemas con los dientes, encías o infecciones de boca. Si has tenido que someterte a una operación, debes cuidarte, para reponerte.

DINERO: Si empiezas algo nuevo, esto será positivo, pero no seas exigente con los contratos. Superarás una pequeña crisis saliendo a flote.

AMOR: Después de un enfado, todo se arreglará y no debes sentir rencor si te piden perdón. Buen momento para empezar una relación.

ESCORPIO

SALUD: Sufrirás pequeños dolores de cabeza o jaquecas que combatirás rápido. No es momento para pensar en una operación de estética.

DINERO: Valora más tu trabajo y pide lo que te mereces. No te conformes con lo mínimo. La gente de tu sexo te querrá ayudar, no la rechaces.

AMOR: Tienes la sensación de que tu pareja no te comprende. Aprovecha la mediación de unos amigos para arreglar tus enfados.

LIBRA

SALUD: Si notas mal aliento o mal sabor de boca, podría deberse a un problema digestivo al que no has hecho caso. Consulta con el especialista.

DINERO: Buen momento para exámenes, solicitar un empleo o un traslado profesional. Si decides tentar a la suerte, apuesta por el número 3.

AMOR: No debes discutir con tu pareja en público y sobre todo, no debes hablar de tu intimidad con tus amigos. Superarás una crisis.

VIRGO

SALUD: Procura salir algo más de tu casa, pues estás un poco triste, no tienes demasiadas ganas de comer y los nervios no te dejan vivir en paz.

DINERO: Si estás pendiente de cobrar algo que te deben, se va a retrasar todavía un poco. La suerte no te viene por ayuda de nadie.

AMOR: Época de pasión y felicidad. Estás viviendo un gran amor. No te metas en relaciones con personas que tienen pareja.

LEO

SALUD: Te convendría hacer algo más de deporte. Cuídate las cervicales, si tienes problemas crónicos. Estos días estarás bastante mejor.

DINERO: Todo evoluciona de forma muy favorable. No inviertas a lo loco y trata de ahorrar algo más. Te pueden poner multas o sanciones.

AMOR: Controla tus nervios cuando estés con la familia, y mide bien tus palabras. No te muestres tan egoísta con tu pareja.

CANCER

SALUD: Puedes tener de nuevo un leve dolor en los hombros o en los brazos. No te pases con la práctica del deporte.

DINERO: Recibirás una oferta buena de trabajo que debes valorar. Sigue trabajando duro y pronto recogerás los frutos. Un regalo te emocionará.

AMOR: Parece que tu pareja estará más pendiente de ti que nunca y si quieres, te dará todos los caprichos. Vivirás noches llenas de pasión.

GEMINIS

SALUD: Riesgo de herpes, picaduras de insectos y alergias cutáneas. Ten cuidado con lo que comes.

DINERO: No te agobies pensando en el trabajo porque no te faltará. No confíes tus problemas a nadie. El verde y el número 4, te darán suerte.

AMOR: Etapa en la analizarás tus decisiones. Si has cortado una relación no te vuelvas atrás y busca un nuevo amor que te dé alegrías.

TAURO

SALUD: Te sientes relajada, contenta y muy animada. Aprovecha las horas de la siesta para descansar y disfruta más de las noches de verano.

DINERO: Los compañeros te pueden ayudar y eso contribuye a mejorar bastante tu economía. No te agobies a causa de un dinero que debes.

AMOR: Pasas por una etapa de armonía y relaciones estables. Emprenderás proyectos realmente atractivos con aquella persona que quieres.

ARIES

SALUD: Estás depresiva y tienes días de agobio. El no dormir bien te pone de mal humor, intenta descansar más, lo necesitas.

DINERO: No pretendas cambiar de repente de trabajo. Habrás de tener mucha paciencia con las oposiciones, casting y demás pruebas.

AMOR: Monotonía y aburrimiento en la relación. Te sentirás atraída por una persona de otra raza o nacionalidad, actúa con calma.