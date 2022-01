Un hombre resultó herido después de protagonizar una pelea con otro individuo que estaba agrediendo a un mujer. En el vídeo de la reyerta se puede ver con el agresor tumba al hombre y se enzarza a puñetazos con él hasta que llega una patrulla de la Policía Nacional para separarlos.

Los dos agentes acudieron con porras y el que golpeaba cogió una silla para defenderse e intentó pegar con ella al que agredía a puñetazos. Uno de los agentes le dio un porrazo también al que estaba en el suelo, por lo que una señora lo defendió: "Este no, este no, este no..."

Este altercado tuvo a tres protagonistas. Por un lado una mujer, que según le consta a la Policía Nacional, empezó la pelea con el hombre: ambos se conocían y, al parecer, discutieron por un teléfono móvil.

El que vemos recibiendo golpes, que no los conocía, se metió en mitad de su discusión. laSexta ha estado con él, se llama Juan Carlos y nos cuenta que intervino para tratar de proteger a la mujer. "Yo le dije que no podía pegar a una mujer. Que iba a acabar en comisaría", explica.

El que le pegó, según nos cuenta, se enfadó y comenzó a increparlo: "Yo estaba con este chico e íbamos a marchar. Vino una chica y empezó a insultarme. Acabamos en una reyerta pública".

Juan Carlos ha sufrido diferentes lesiones: "Tengo una lesión en el párpado, una contractura... Pero la que está peor es la chica". Asegura que pretende ir a comisaría y presentar una denuncia.