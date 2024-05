Un juicio, que en un principio estaba previsto que transcurriese de forma rutinaria, ha terminado pareciéndose a una escena de 'Juzgado de guardia'. El juez debía decidir si le devolvían o no el carnet de conducir al acusado.

Sin embargo, la cosa no comienza bien, y es que nada más empezar, el acusado está ausente. Finalmente, aparece de manera puntual aunque por 'Zoom', y no desde su casa precisamente.

En el vídeo principal que acompaña a esta noticia se puede ver cómo el hombre que iba a ser juzgado aparece conduciendo su coche, ante la estupefacción del juez. "¿Está usted conduciendo?", le pregunta el magistrado sin poder dar crédito a lo que estaba viendo.

El acusado, en vez de alterarse, le pide que espere un momento mientras aparca el coche. "Vale, quizás no lo estoy entendiendo", seguía diciendo el juez. "¿Este caso no es porque le han retirado el carnet?", preguntaba a los abogados, a lo que le responden afirmativamente.

''¿Y ahora mismo estaba conduciendo? No, no, es que estoy mirando su historial ¡y no tiene carnet!'', señalaba el juez, completamente asombrado por lo que estaba pasando y sin saber todavía si reír o llorar.

Tras un largo silencio de castigo e incredulidad general, el magistrado decide mantenerle sin carnet aunque pague la multa y le manda a personarse en comisaría inmediatamente so pena de cárcel sin fianza.