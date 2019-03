Un hombre que bebía seis bebidas energéticas al día denuncia sus efectos: "Te come la lengua"

Un profesor australiano que bebía diariamente cinco seis bebidas energéticas ha compartido la impactante imagen del estado en que ha quedado su lengua debido a este hábito. Dan Royals compartió la foto de su lengua, tremendamente dañada y despellejada, para advertir a otras personas del perjuicio que puede acarrear el consumo de estas bebidas, según el 'Daily Mail'.

En una publicación compartida en Facebook, Royals afirma que tomaba al menos "cinco o seis" de estos refrescos energéticos con alto contenido de azúcar cada día, hasta que su médico le dijo que los químicos que contienen le estaban corroyendo la lengua.

"Hasta hace poco cuando esto empezó a ocurrir estaba bebiendo al menos 5-6 al día", escribió el profesor, que reside en Asia, "fui al doctor y ¡bum! Descubrí que eran los químicos en estas bebidas lo que lo causan... literalmente te come la lengua". "Tened cuidado, chicos", añadió.

Royals admitió que es fumador, según el 'Daily Mail', pero insiste en que el daño lo causaron las bebidas energéticas, aunque no especificó cómo. "Me preocupo por mi salud bucal pero esto es puramente por estas bebidas", asegura, "sí que fumo pero no tiene nada que ver con la corrosión de mi lengua".

En este vídeo puedes ver qué le pasa a nuestro cuerpo cuando ingerimos una bebida energética